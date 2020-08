Pagājušajā diennaktī inficēšanās ar Covid-19 atkal konstatēta Dobeles un Preiļu novados

Līdz ar to Rīgā inficēto skaits ir pieaudzis līdz 87 cilvēkiem, bet pārējās pašvaldībās, kur konstatēti jauni saslimšanas gadījumi, to skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

No pagājušajā diennaktī inficētajiem divi ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, pa vienam vecuma grupās līdz deviņiem gadiem, no 30 līdz 39 gadiem, no 60 līdz 69 gadiem, no 70 līdz 79 gadiem un vecumā virs 80 gadiem.