Sabulim 20.vieta Ķeguma "Grand Prix"; trešajā posmā Latvijā uzvar Herlingss

Tikmēr Sabulis pirmajā aplī iekārtojās 12.pozīcijā, pēc tam pakāpās par vienu vietu, tomēr pēdējos apļos viņu apdzina titulētais itālis Antonio Kairol ("Red Bull KTM), kurš startā piedzīvoja neveiksmi, tāpēc sacīksti sāka no beigām. Turpinājumā ievērojami kritās latvieša temps un viņš ieņēma 16.pozīciju. Savukārt Karro finišēja 25.vietā.

Otrajā braucienā pēc starta vadībā izvirzījās Kairoli, taču vēlāk no viņa pirmo vietu pārņēma Herlingss. Tālāk sekoja Gajsers un Prado.

Karro startā bija trešajā desmitā, bet Sabulis braucienu sāka no pēdējās pozīcijas. Finišā Karro ieņēma 21.vietu, bet Sabulis bija divas pozīcijas zemāk, abiem latviešiem paliekot bez punktiem.

Svētdien Ķeguma "Grand Prix" bija noslēdzošās no trim sacensībām, kas Latvijā tika aizvadītas vienas nedēļās laikā. Ķegumā iepriekš no 8.-9. un no 11.-12.augustam tika aizvadītas divas MXGP sacensības - Latvijas "Grand Prix" un Rīgas "Grand Prix".