Sagatavo vitamīnus ziemas sezonai. Padomi ogu un garšaugu glabāšanai

“Vismazāk vērtīgās uzturvielas un vitamīnus vasaras veltes zaudē sasaldētā veidā, taču tās iespējams arī izkaltēt un žāvēt. Jāatzīst, ka kaltēšana mājas apstākļos bez palīgierīcēm ir diezgan sarežģīta un iegūtais rezultāts var būt neapmierinošs, tāpēc nepieciešama kaltēšanas iekārta. Atkarībā no ogu un garšaugu sagatavošanas veida ir arī vairāki varianti, kā tos izmantot uzturā,” stāsta Apotheka sertificētā farmaceite Laila Zālīte.

Vislabākais un efektīvākais veids, kā uzņemt vērtīgās vielas, kas atrodas ogās, protams, ir iekšķīgi – pievienojot ēdienam vai uzlejot tējās. Ogas ir lielisks A, B un C vitamīnu un arī antioksidantu avots, tāpēc to iekļaušana uzturā vēlama visa gada garumā. Saldētas ogas ziemā var ēst veselas, pievienot putrām, desertiem vai gatavot no tām smūtijus. Jebkuras kaltētas ogas var pievienot brokastu muslim, kā arī iekļaut pašgatavotu enerģijas batoniņu sastāvā. Savukārt žāvētas ogas vislabāk derēs dažādiem konditorejas izstrādājumiem.