Grupu kreklu dienā aicina uzmundrināt un atbalstīt mūziķus

Un mēs to no sirds arī darām – Latvijas Radio 2 atskaņo tikai un vienīgi latviešu mūziku, savukārt jauniešu kanālā Pieci.lv vietējo mūziķu izpildītās kompozīcijas ir vairāk nekā puse no visa mūzikas satura. Līdztekus tam ikviens no mums var iesaistīties un Grupu kreklu dienas ietvaros teikt gan sirsnīgu paldies, gan sniegt finansiālu atbalstu," aicina Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne.