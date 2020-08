Bagāts dzīvo kā grib jeb vēl ilgus gadus risināsies miljardieru "kosmosa karš"

Bezoss gan var sevi mierināt ar to, ka, neraugoties uz sakāvi šajā kaujā, ULA savā prezentācijā minēja, ka raķetēs tiek izmantota BE-4 dzinēju tehnoloģija, ko izstrādā tieši “Blue Origin”. 2014. gadā pasaulē bagātākais cilvēks Bezoss slavēja BE-4 dzinēju, kas ir spējīgs panest 250 tonnu lielu svaru, kā arī – tam ir ļoti zemi izmeši un zemas dzīves cikla izmaksas. Bezoss kā vienu no galvenajiem plusiem uzsvēra arī to, ka “dzinējs darbojas ar komerciāli pieejamu degvielu – saspiestas dabasgāzes formā, ko var izmantot atkārtoti.”