Dzīve ar kaķi – tas tik ir kaut kas!

Tagad abi autori pārsteidz vēl vairāk, jo klajā laists pilnīgi atšķirīgs darbs – romāns ar intriģējošu nosaukumu "Kaķu vārdotāja". Tas vēsta par sievieti vecumā nedaudz pēc četrdesmit, kura, palaidusi dzīvē jau pieaugušos bērnus, saprot, ka īsti nemaz nezina, kas pati ir un ko vēlas no dzīves. Dēli pierunā mammu adoptēt kaķēnu – un sākas stāsts, pilns humora, dzīvesprieka, negaidītu pavērsienu un, jā, – arī dzīves gudrības. Piedzīvojumi ar makšķeri un metālmeklētāju, stāsts par to, kas kopīgs kaķim un aviācijai, ar ko nodarbojas kaķa sabiedrisko attiecību speciālists un kāds ir pareizais drosmīgas sievietes randiņu aprīkojums – tā ir tikai maza daļa no visiem grāmatā rodamajiem neparastajiem stāstiem.