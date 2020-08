Dramatiskās cīņās par Eiropas drifta čempionu Rīgā tiek kronēts Dīns

Cīņas finālbraucienos bija aizraujošas jau no pašiem pirmajiem tandēmiem, kuros no latviešu pilotiem uzvaras spēja izcīnīt Blušs un Cīrulis. No tālākās cīņas izstāties bija spiesti Jēkabsons, kurš piekāpās Blušam, Bertāns un Brālītis. TOP 16 kārtā Blušam nāca pretī dānis Mikels Overgards, kura pieveikšanai latviešu zvaigznei bija nepieciešams pārbrauciens, savukārt Cīrulis izspieda no sevis un automašīnas maksimumu, tomēr ar to šoreiz bija par maz, lai pārspētu poļu talantu Adamu Zalevski.