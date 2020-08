Pētījums: ⟩ Kāds ir Latvijas iedzīvotāju svara pašvērtējums?

Liekā svara parādīšanos var sekmēt vairāki faktori. Ģimenes ārste Zane Zitmane skaidro, ka liekais svars rodas mazkustīga dzīvesveida rezultātā ar nepareiziem ēšanas paradumiem un nepietiekamu miegu. Tāpat jāņem vērā iedzimtība – bērnam, kura vienam no vecākiem ir aptaukošanās, ir 40% iespēja ciest no aptaukošanās, savukārt, ja abi vecāki ir aptaukojušies, šī varbūtība ir pat 80%, norāda ārste.

Ārste atgādina, ka optimālā svara robežu noteikšanai visbiežāk tiek izmantots ķermeņa masas indekss (ĶMI). To aprēķina, svaru (kg) dalot ar augumu (m) kvadrātā – ĶMI = svars (kg) : augums (m)2. Vienlaikus speciāliste vērš uzmanība uz to, ka ķermeņa masas indekss var uzrādīt lieku ķermeņa masu arī muskuļotiem cilvēkiem, kam nav liekā svara.

Paaugstināts svars būtiski ietekmē ne vien fizisko, bet arī emocionālo un psiholoģisko labsajūtu. Liekais svars var radīt negatīvu iespaidu uz personas pašvērtējumu, veicināt sociālo izolēšanos un depresiju. To pastiprina mūsdienās dominējošais uzskats, ka pievilcīgs un veiksmīgs ir tieši tievs cilvēks, skaidro psihoterapeits Dr. Andris Veselovskis. Saistībā ar ēšanas paradumiem eksperts norāda: ja cilvēks ēd pārmērīgi daudz vai arī tieši pretēji – ļoti maz, tas liecina par kādu saslimšanu vai arī psiholoģiskām problēmām. Ēšanas traucējumi var liecināt par depresijas, trauksmes neirozi, atkarību un daudzu citu psihisku traucējumu esamību. A. Veselovskis uzsver, ka šādos gadījumos noteikti jāizvairās no pašpārmetumiem par liekā svara esamību, jo pārmērīga sevis kritizēšana vai noniecināšana trauksmi tikai pastiprina. Ir svarīgi sevi pieņemt, tostarp arī ar nelielu lieko svaru, bet vienlaikus meklēt risinājumus, kā atrast interesantas un patīkamas fiziskās aktivitātes un saprast paaugstinātas vai pazeminātas apetītes cēloņus. Tāpat ir svarīgi nebaidīties lūgt apkārtējo palīdzību – vērsties gan pie speciālistiem, gan arī tuviniekiem, lai saņemtu lielāku psiholoģisko atbalstu cīņā ar liekajiem kilogramiem un zemo pašvērtējumu.

Monitoringa dati liecina, ka, pieaugot iedzīvotāju vecumam, pieaug respondentu īpatsvars, kas savu svaru vērtē kā paaugstinātu. Starp jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem 48% uzskata, ka viņiem ir paaugstināts svars (31% – nedaudz paaugstināts, 17% – izteikti paaugstināts), vecumā no 25 līdz 34 gadiem šis rādītājs ir 61% (31% – nedaudz paaugstināts, 30% – izteikti paaugstināts), savukārt vecāka gadagājuma respondentu vidū (no 64 līdz 75 gadiem) kopumā 79% savu svaru vērtē kā paaugstinātu (32% – nedaudz paaugstināts, 47% – izteikti paaugstināts). Ārste Z. Zitmane skaidro, ka novecošanās rezultātā palēninās vielmaiņa, kā arī samazinās vajadzība uzņemt enerģiju, tomēr liela daļa cilvēku saglabā tādus pašus ēšanas paradumus kā pirms tam, proti, uzņem pārāk daudz kaloriju, uzturā iekļaujot baltmaizi, margarīnu un pārāk maz dārzeņu. Tāpat gados vecākiem pacientiem liekais svars varētu rasties, jo dažādu iemeslu dēļ ir maz fizisku aktivitāšu. Otra riska grupa ir bērni – saskaņā ar Veselības ministrijas datiem, aptuveni ceturtajai daļai sākumskolas bērnu Latvijā ir liekais svars. Jāuzsver, ka tieši šajā laika posmā bērniem nostiprinās uztura un fizisko aktivitāšu paradumi, tāpēc vecākiem un skolotājiem ir jārūpējas, lai bērni jau no mazotnes apzinātos veselīga dzīvesveida nozīmi un to veidojošos elementus.