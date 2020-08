Asociācija: Riepu atpakaļ savākšanas apmērus Latvijā būtu jāpalielina pakāpeniski

LRAA pārstāvji norādīja, ka asociācija atbalsta mērķa paaugstināšanu, taču tam jānotiek pakāpeniski, tuvāko gadu laikā sasniedzot 80% no tirgū esošā apmēra, lai izvairītos no vēl straujāka "pelēkā" sektora pieauguma nozarē.

LRAA priekšlikums ir nolietoto riepu atpakaļ savākšanas mērķi tuvāko gadu laikā no esošajiem 65% paaugstināt līdz 80%.

Pēc viņas minētā, tas nodrošinās gan to, ka tirgus varēs pielāgoties izmaiņām un izvairāmies no "pelēkā" sektora tālāka uzplaukuma, gan arī ļaus izstrādāt efektīvāku un pārdomātāku savākšanas sistēmu.

"Nosakot uzreiz, piemēram, 100% mērķi, ir pilnīgi skaidrs, ka riepu tirdzniecībā strauji palielināsies to tirgotāju skaits, kas, tostarp centīsies izvairīties no finansiālās atbildības par riepu atpakaļ savākšanu, jo tas viņiem veidos papildu izmaksas. Savukārt tie tirgotāji, kuri strādā godprātīgi un jau tagad, sadarbojoties ar ražotāju atbildības sistēmām, nodrošina tirgū novietoto riepu atpakaļ savākšanu un pārstrādi, zaudēs savu konkurētspēju," pauda Lūse.

to iekļaujot riepu cenā.

Asociācijā atzīmēja, ka šobrīd par aptuveni 40% no Latvijas tirgū novietoto riepu kopējā apmēra netiek maksāta apsaimniekošanas maksa. Tas nozīmē, ka tie tirgotāji, kuri jau tagad darbojas, ievērojot normatīvu prasības, maksā arī par to nolietoto riepu apsaimniekošanu, kuras Latvijas tirgū realizējuši tirgotāji, kuri prasības nolietoto riepu apsaimniekošanas jomā neievēro.

Viņa pauda, ka nepieciešams arī skaidri noteikt, cik liela daļa no apsaimniekotāja savāktā riepu apmēra drīkst būt vēsturiskās riepas un cik lielai daļai jābūt aktuālo klientu realizētajām riepām. "Proti, lai neveidojas situācija, kad viens apsaimniekotājs savāc riepas tikai no citu uzņēmumu izveidotas izgāztuves, kāda atrodas, piemēram, Rīgā, Starta ielā, bet ar reālu riepu savākšanu no saviem klientiem, kuri veic maksājumus par riepu apsaimniekošanu, nemaz nenodarbojas, jo šādas riepu savākšanas izmaksas ir lielākas," klāstīja Lūse.