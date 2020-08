Meroni no Lemberga lietas arestētās mantas glabāšanas atcelts aizdomās par negodprātīgu rīcību

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Irīna Jansone ar preses dienesta starpniecību norādīja: lai panāktu taisnīgu kriminālprocesuālo attiecību noregulējumu, tiesas kolēģijas ieskatā ir pamats atcelt Meroni no arestētās mantas glabāšanas. Manta, kurai uzlikts arests, bet kuru nav iespējams atstāt glabāšanā minētajai personai, ar procesa virzītāja lēmumu nodota glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai, kas ir Ministru kabineta noteikta iestāde šādam mērķim.

Viņa uzsvēra, ka Meroni ir uzskatāms par personu, pret kuru ir uzsākts kriminālprocess par, iespējams, nelikumīgām darbībām ar šajā kriminālprocesā arestēto mantu un aktīviem, tostarp arestētām patiesā labuma guvēja tiesībām uzņēmumos AS "Ventbunkers", AS "Ventspils tirdzniecības osta" un AS "Kālija Parks".