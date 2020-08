Sabulis: Komanda teica, ka labprāt mani redzētu vēl kādā MXGP posmā

Bažas par MXGP posmu norisi no Sabuļa puses ir pamatotas, jo motokrosa kuluāros mēļo, ka nākamais posms Turcijā, kā arī četri plānotie etapi Itālijā drīzumā tiks atcelti.

Sabulis Ķegumā no sešiem braucieniem divos spēja sasniegt 16.ātrāko laiku, taču kopvērtējumā augstākā pozīcija izcīnīta Rīgas "Grand Prix", kurā ieņemta 18.vieta.

Ķeguma trasē Latvijā notika trīs pēc kārtas Starptautiskās Motosporta federācijas (FIM) motokrosa pasaules čempionāta posmi. Svētdien Ķeguma "Grand Prix" bija noslēdzošās no trim sacensībām, kas Latvijā tika aizvadītas vienas nedēļās laikā. Ķegumā iepriekš no 8. līdz 9. un no 11. līdz 12.augustam tika aizvadītas divas MXGP sacensības - Latvijas "Grand Prix" un Rīgas "Grand Prix".