SPKC sāk izglītojošo pasākumu īstenošanu pusaudžiem par roku higiēnu un jaunietēm par krūšu veselību

SPKC plāno arī sākt bezmaksas nodarbības par krūšu veselību un to pareizu pašpārbaudes veikšanu meitenēm vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Centrā skaidro, ka krūts vēzis ir visbiežāk diagnosticētais ļaundabīgais audzējs sievietēm pasaulē. Arī Latvijā krūts vēzis ir biežākais reģistrētais ļaundabīgais audzējs un visbiežākais nāves cēlonis ļaundabīgo audzēju grupā sievietēm.

Lai veicinātu savlaicīgu krūts audzēja atklāšanu un samazinātu mirstību, jāveicina izpratne par krūšu veselības nozīmi un krūšu pašpārbaudes veikšanu kā daļu no rūpēm par sevi, uzsver SPKC.

Būs iespēja neformālā gaisotnē uzzināt par krūšu veselību, to pašpārbaudes pareizu veikšanu un nozīmi, krūts vēža riskiem un to profilaksi un iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes no pasākuma vadītājas. Vienas nodarbības ilgums būs 40 minūtes, vienā nodarbībā piedalās ne vairāk kā 30 dalībnieces. Nodarbību laikā dalībniecēm tiks izsniegti informatīvi materiāli.