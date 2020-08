Rīgas ostā graudu sezona rit pilnā sparā

Šodien no Rīgas ostas graudu termināļa Alpha osta uz Sauda Arābiju dodas viens no lielākajiem Panamax tipa graudu kuģiem, kādi ir apkalpoti Latvijas ostās. Kuģis MARIA, kura garums ir 225 metri, bet platums sasniedz 32,3 metrus, no Rīgas aizvedīs 71 tūkstoti tonnu ar Latvijas jauno graudu ražu. Šādu graudu daudzumu uz ostu iespējams nogādāt ar 3550 kravas automašīnām, vai 1180 dzelzceļa vagoniem.