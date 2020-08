Prokurors: Lemberga kriminālprocesā arestētās mantas pārņemšanas process būs komplicēts

Juriss skaidroja, ka 2007.gadā prokuratūra pieņēma lēmumu par arestētās mantas nodošanu glabāšanai Šveices advokātam Rūdolfam Meroni, kuram tobrīd nekādu reputācijas problēmu nebija. Turklāt viņš bija viena no personām, kura prokuratūrai nodeva tobrīd būtisku informāciju par apsūdzētā aktīviem ārvalstīs, tostarp valstīs ar liberālu patiesā labuma guvēja kontroles politiku.

"Meroni netika tā vienkārši izvēlēts no ielas. Viņš jau pirms 2007.gada atbilstoši komerctiesiskajām un civiltiesiskajām attiecībām bija ļoti lielas daļas, tostarp šobrīd apsūdzētā mantas uzraudzītājs. 2007.gadā prokuratūras un tiesas uzticībā viņš tika akceptēts kā mantas glabātājs minētajā kriminālprocesā," norādīja Juriss.

Tāpat viens no uzdevumiem būs mantas vērtības noteikšana uz pārņemšanas brīdi. Detalizētāk gan Juriss nekomentēja, jo ar mantas pārņemšanu prokuratūra nenodarbosies.

Rīgas apgabaltiesa vakar atcēlusi Meroni no Lemberga kriminālprocesā arestētās mantas glabāšanas.

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Irīna Jansone ar preses dienesta starpniecību norādīja, ka, lai panāktu taisnīgu kriminālprocesuālo attiecību noregulējumu, tiesas kolēģijas ieskatā ir pamats atcelt Meroni no arestētās mantas glabāšanas. Manta, kurai uzlikts arests, bet kuru nav iespējams atstāt glabāšanā minētajai personai, ar procesa virzītāja lēmumu nodota glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai, kas ir Ministru kabineta noteikta iestāde šādam mērķim.

Viņa uzsvēra, ka Meroni ir uzskatāms par personu, pret kuru ir uzsākts kriminālprocess par, iespējams, nelikumīgām darbībām ar šajā kriminālprocesā arestēto mantu un aktīviem, tostarp arestētām patiesā labuma guvēja tiesībām uzņēmumos AS "Ventbunkers", AS "Ventspils tirdzniecības osta" un AS "Kālija Parks".