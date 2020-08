Aptauja: Latvijā 26% iedzīvotāju nav uzkrājumu

"Pēc aptaujas rezultātiem redzams, ka kopš 2014.gada Latvijas iedzīvotāju uzkrājumu veidošanas metodes nav būtiski mainījušās - 43% regulāri ik mēnesi uzkrāj noteiktu daļu no saviem ienākumiem, kamēr trešdaļa jeb 34% izvēlas uzkrāt to, kas mēneša beigās paliek pāri. Jāteic gan, ka trešdaļā gadījumu ik mēnesi uzkrājumos novirzītais naudas apmērs nepārsniedz 5% no ienākumiem. Tomēr arī šeit novērojama pozitīva tendence: uzkrājumos novirzītais naudas apmērs aizvien turpina pieaugt - pēdējo četru gadu laikā dubultojies to krājēju skaits, kas var atļauties finanšu rezerves veidošanai atlicināt 10-15% no saviem ienākumiem, un pat trīskāršojies to skaits, kuri ik mēnesi uzkrāj vairāk par 15%," pauda Kropa.