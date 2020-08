Septembris tuvojas: kā sagatavot dārza augsni rudenim

Derēs arī gatavie koncentrāti, kas lieliski bagātinās augsni. Siltumnīcu augsnes atjaunošanai daudzi dod priekšroku augu siderātiem jeb zaļajam mēslojumam: rudenī iesēj auzas, sinepes, lupīnas, āboliņu vai citu zaļo kultūru un, augiem sasniedzot 10 centimetru augstumu, to iestrādā augsnē kā dabisku mēslojumu. Tiesa, šiem sējas darbiem vēl ir drusku par agru, jo augiem nedrīkst ļaut izaugt tik lieliem, lai tie uzziedētu. Taču ir īstais laiks iegādāties sēklas un sagatavot visu sēšanai,” stāsta augu speciāliste Līna Spure.

Pēc ražas novākšanas siltumnīcā būtu ieteicams veikt pilnu “tehnisko apkopi” – gan dezinficēšanu, gan mēslošanu. “Vispirms jāatbrīvojas no ražas pārpalikumiem, tad siltumnīca jādezinficē līdzīgi kā pavasarī – ar Bordo šķidrumu, kas ir vara sulfāta un dzēsto kaļķu maisījums, vai tīro vara sulfātu jeb vitriolu. Tad viss ir gatavs mēslošanai. Tā kā vairums minerālmēslu ir pieejami granulētā veidā, rudenī no tā var sajaukt šķidro mēslojumu un, kamēr zeme vēl nav uzrakta, to šādi pabarot,” iesaka Līna Spure.