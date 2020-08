Kabulai Afganistānas neatkarības dienā trāpa vairākas raķetes

Raķetes tika izšautas no divām automašīnām Kabulā, ievainojot desmit mierīgos iedzīvotājus, pavēstīja Iekšlietu ministrijas preses pārstāvis Tariks Arians, piebilstot, ka aizturēti divi aizdomās turamie.

Pēc aculiecinieku teiktā, dažas raķetes nogāzušās netālu no prezidenta pils un Aizsardzības ministrijas smagi nocietinātajā rajonā, kur atrodas arī dažas vēstniecības. Viena no raķetēm trāpījusi netālu no goda sardzes vienības.