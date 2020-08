Skolās Bauskas novadā dažādām klasēm varētu būt atšķirīgs stundu un starpbrīžu grafiks

Pašlaik katra mācību iestāde izstrādā kārtību, kādā izglītības iestādē tiks nodrošināts mācību process, izpēta visa veida resursus, veic dažādu risinājumu modelēšanu, iesniedz novada domē risinājumu projektus. Tiklīdz izglītības iestādes kārtība mācību procesa organizēšanai 2020./2021.mācību gadam tiks izstrādāta, izskatīta un apstiprināta skolas padomē, tā ar to tiks iepazīstināti izglītojamie, vecāki vai viņu likumiskie pārstāvji, kā arī izglītības iestāžu sadarbības partneri, tā tiks publicēta skolas mājaslapā un novada mājaslapā, sola novada pašvaldībā.

bet par to visi tiks informēti pirms mācību gada uzsākšanas.

Lielākajā daļā izglītības iestāžu tiks pārkārtots mācību process tā, lai uz un no mācību stundām pārvietotos nevis skolēni, bet gan pedagogi,

Bauvare arī akcentēja, ka neapšaubāmi īpaša loma būs vecākiem, jo viņiem jāseko līdzi savu bērnu veselības stāvoklim un, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, ir jādodas pie medicīnas darbinieka un par to jāinformē arī skola. Joprojām spēkā būs pavasarī noteiktais princips - ja skolēns ir atgriezies no valsts, kuru SPKC centrs ir iekļāvis valstu sarakstā, no kurām atgriežoties ir jāievēro 14 dienu pašizolācija, skolēnam ir jābūt mājās, skola šajā laikā skolēnam nodrošinās individuālu attālināto mācību procesu.