Jacques of S'T'A un WX citē "Mazo princi"

"Dziesma ir sajūtu un domu atspulgs no pēdējā laika notikumiem pasaulē un Latvijā. Videoklips apzināti veidots, izmantojot statiskus kadrus, - paņēmiens, ko savulaik lietojuši kino klasiķi, tādi kā Dž.Fords, A.Kurosava, H.Hsiao-Hsien. "Roze stiklā" ir epitets no Antuāna de Sent-Ekziperī darba "Mazais princis"," teikts reperu preses paziņojumā.

Abi izpildītāji darbojas hiphopa žanrā jau krietni sen. WX ir agrāk pazīstams kā Wiesturz - viens no repa apvienības "Runu zāle" dalībniekiem. Vārda maiņa no Wiesturz uz WX ir saistīta ar jaunu posmu mūziķa karjerā - jaunas noskaņas, jaunas idejas un jaunas sadarbības. Vārds WX apvieno šos divus posmus. "W" simbolizē iepriekšējo "Wiesturz" posmu, un "X" ir kā nezināmais tam, kas sekos tālāk.

Jacques of S'T'A - Žaks no projekta S'T'A - viens no pirmajiem hiphopa mūzikas producentiem Latvijā, paralēli darbojas arī citos žanros kā dziesmu autors, ģitārists un basists.