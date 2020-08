Saeima aicina rīkot atkārtotas Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas

"Savādi sanāk, ka Baltkrievijā un Lietuvā tauta var ievēlēt savu prezidentu, bet demokrātiskajā Latvijā - nevar. Ar ko esam labāki par Lukašenko? Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV) tikšanās reizē vajadzēja Lukašenko uzdāvināt nevis hokeja kreklu, bet Latvijas Satversmi, jo tad viņam nebūtu nekādu problēmu - pietuvinātā vara viņu vienkārši pārvēlētu. Jūs laikam nesaprotat, kādu teātri esat sarīkojuši. Latvijā izveidojies varas monopols kā autoritārās valstīs. Varas kliķe neļauj tautai ievēlēt prezidentu, jo tam ir jāatstrādā varas kliķes interese," teica Zariņš. Deputāts arī pauda, ka Latvijā nav iespējas ietekmēt kontrolēt to, ko dara valdošā vara.

Varētu novēlēt baltkrievu tautai spēcīgus līderus, kuri varētu palīdzēt tautai plaukt un valstij kļūt labākai, bet pašā Latvijā tādu līderu nav, norādīja deputāte. Stepaņenko sarkastiski pauda, ka Latvijas politiķi var pamācīt baltkrievus, kā izputināt valsti, kā zaudēt neatkarību, kā liekties Starptautiskā valūtas fonda (SVF) priekšā un pēc SVF rosinājuma ieviest nekustamo īpašumu nodokli, tādējādi izdzenot savus tautiešus no mājām. Latvijas politiķi arī varot pamācīt Baltkrieviju, kā ņirgāties par opozīciju un arī kā vēlēt prezidentu, ka to nevar darīt tauta, kā jau to debatēs norādījis deputāts Zariņš, pauda Stepaņenko.