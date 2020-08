Covid-19: Lietuvā 38 jauni inficēšanās gadījumi, Igaunijā - astoņi

Līdz ar to Lietuvā inficēšanās ar šo vīrusu konstatēta kopumā 2474 cilvēkiem.

11 no jaunatklātajiem gadījumiem saistīti ar ģimenes svinībām Traķu rajonā, četri vairākās Lietuvas vietās apstiprināti gadījumi - ar pasākumu rīkošanas vietu "Adform kiemelis" Kauņas vecpilsētā, ar kuru kopumā saistīti jau 38 gadījumi.

Divi jaunie gadījumi Lietuvā ievesti no ārvalstīm - vīruss konstatēts Lietuvas pilsonim, kas atgriezies no Indijas, un ārvalstniekam, kas no Uzbekistānas ieradies strādāt Kauņas loģistikas uzņēmumā.