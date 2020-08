EM: "Sadales tīkla" un "Augstsprieguma tīkla" konkurēšana par klientiem nav pareiza

Saeimas komisijā, kurā pārrunāja jautājumu par elektroenerģijas pārvades sistēmas tarifu projekta ietekmi uz tautsaimniecību, komisijas priekšsēdētājs Ralfs Nemiro (KPV LV) skaidroja, ka pērn aicinājums pārskatīt tarifus tika dots gan "Sadales tīklam", gan "Augstsprieguma tīklam". "Sadales tīkls" tarifus pārskatīja un no šā gada sākuma samazināja, savukārt "Augstsprieguma tīkls", lai gan bija uzdots tarifu samazināt par 2-3%, augustā vērsās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) ar lūgumu tarifus palielināt.

"Stāsts ir par to, ka kādam ir pieaudzis tarifs. Tas ir dalījums starp pieslēguma grupām - tas trāpa tieši uz to pieslēguma grupu, kura ir attiecināma uz "Sadales tīkliem", jo pārējiem lielajiem industriālajiem lietotājiem, kas ir pieslēgtie pie pārvades tīkla, faktiski tarifs samazinās," teica Boks, uzsverot, ka pārmetumi no "Sadales tīkla", ka uzņēmumam nākotnē būs jāceļ tarifs, nav īsti korekti.