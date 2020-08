AM: Nevienā Covid-19 aizsarglīdzekļu iepirkumā komersanti nespēja garantēt nemainīgus kvalitātes, izmaksu vai piegādes nosacījumus

Aizsardzības ministrija (AM) dažu mēnešu laikā kopumā saņēmusi aptuveni 700 piedāvājumus Covid-19 aizsarglīdzekļu iepirkumos, taču nevienā no tiem komersanti nespēja garantēt nemainīgus kvalitātes, izmaksu vai piegādes nosacījumus nepieciešamajos termiņos, atzina AM Preses nodaļā.