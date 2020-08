Taps spēlfilma par grupu "Jumprava"

Filmas "Jumprava. Lielais notikums" dalībnieku atlasei aicināti pieteikties jaunieši no visas Latvijas, kas var pretendēt gan uz grupas mūziķu lomām, gan uz piedalīšanos masu skatos. Filmas galvenā četrinieka atlasei tiek meklēti pretendenti vecumā no 17 līdz 27 gadiem, un filmas veidotāji uzsver, ka grupas mūziķu tēliem “svarīga ir dzirkstele acīs un pirkstu galos, ieraugot sintezatoru. Lūkojamies pēc tādiem, kuri sirdī jūtas kā īsti rokstāri!”

Filmas pamatā ir stāsts par to, kā 20. gadsimta astoņdesmito gadu Latvijā “vokāli instrumentālais ansamblis” (kā to dēvēja padomju kultūras terminoloģijā) kļuva par supergrupu "Jumprava", kas dziedāja pret metro, parodēja birokrātiju, urbanizēja mītu par Ziemeļmeitu, godināja izsūtītos, sauca suni par Molotovu, piejaucēja zemapziņu un it kā pa jokam peldēja no Ventspils uz Visbiju.