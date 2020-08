Pētnieki domā, ka daži psihiskie traucējumi ir pārprasti

Pētījuma autori saka, ka UDHS nav traucējums. Drīzāk evolucionāra neatbilstība mūsdienu modernajai mācīšanās sistēmai, kuru mēs esam radījuši. Viens no pētījuma autoriem Edvards Hāgens preses paziņojumā uzsvēra, ka mūsu evolūcijas vēsturē maz kas ir saistīts ar klusu sēdēšanu pie galda un skatīšanos, kā skolotāja uz tāfeles raksta vienādojumus.

Pētījuma autore Kristena Saime salīdzina trauksmes, depresijas un PSTD ārstēšanu ar antidepresantiem ar lauzta kaula ārstēšanu, nesavienojot to. Viņa tic, ka šīs problēmas izskatās vairāk pēc sociāli kulturāliem fenomeniem, tāpēc risinājums ir, nevis vienmēr salabot disfunkcionālo lietu smadzenēs, bet gan salabot disfunkcionālo lietu sociālajā pasaulē.

Lai kritika par to, kā mēs ārstējam psihiskās veselības traucējumus, ir godīga, tomēr pētījuma mērķis nav pēkšņi mainīt ārstēšanas metodes, bet gan rast jaunus veidus, kā pētīt šīs problēmas. Pētījumiem par depresiju, trauksmi un PSTD būtu jācenšas mazāk manipulēt ar smadzeņu ķīmiju.

Balstoties uz tā, vai mums nepieciešams mainīt to, kā mēs ārstējam garīgo veselību? Jā un nē. Kad mēs runājam par lietotajiem apzīmējumiem, ir vajadzīgas izmaiņas. Garīgās veselības atgūšana daļēji ir atkarīga no tā, vai pacients tic tam, ka viņš var izveseļoties. Šeit varētu palīdzēt pacientu informēšana par to, ka viņu simptomi var būt saistīti ar dabisku reakciju uz nelaimēm, postu.