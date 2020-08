"Aug meitas kā liepas, puiši kā ozoli," skan sena līdzība, un viens no ozoliem, kas ar katru gadu kļūst arvien spēcīgāks un kuplāks, aug arvien varenāks, ir kāds puisietis no Pārdaugavas - Ģirts Rozentāls jeb mums visiem jau gandrīz divdesmit piecus gadus pazīstams vienkārši kā Ozols. Šonedēļ klajā nācis jauns repera albums ar stilizēto nosaukumu "Y A U D A".

Uz brīdi jau šķita, ka Ozola laiks ir pagājis - hiphopa mūzikā bija ienākušas jaunas vēsmas, jauni bītmeikeri, īpaši jau tie, kas nāca no "Dirty Deal Audio" apvienības - "Netīrās cilpas", Oriole, Niklāvz, Kashuks u.c. Tomēr Ozols spēja noreaģēt un drīz sāka sadarboties ar šo jauno, progresīvi domājošo bītu meistaru paaudzi.

Interesanti, ka albuma muzikālais materiāls pirmās aprises sāka iegūt tikai šā gada februārī, bet pats saturiskais koncepts vien pirms neilga laika. Pēc vairākām sesijām ar bītmeikeriem - šoreiz lauvas tiesu producējuši liepājnieks Niklāvz un jelgavnieks Helmuts Šteins (no apvienības "Katapullt") - izkristalizējās ideja par nosaukumu "Jauda", taču, lai būtu "haipīgāk", tas stilizēts kā "Y A U D A". Albuma saturā iestrādāts arī tēls - galvenais varonis, sarežģītais problēmzēns Nikijs Yauda, kurš ar savu motociklu emociju uzplūdā pamet draudzeni un dodas pretī nezināmajam.

Albums dramaturģiski dalās divās daļās - tā pirmā puse saistīta ar Nikija Yaudas noslēpumaino pazušanu, piedzīvojumiem ceļā, bet otra puse - mēģinājums atgriezties pie draudzenes, atraidījums un slīgšana arvien dziļākā depresijā. Pagrieziena punkts ir dziesma "Pavasaris", kurā galvenais varonis tuvojas mīļotās dzīvoklim, bet... Albums noslēdzas ar dziesmu, kurai dots simbolisks nosaukums "Izslēdz gaismu". Nav zināms, vai Nikijs spēs atgūties no bezcerības un vientulības.

Plati ievada tumšās noskaņās ieturēts skaņdarbs "Nāves ēnā", kurā galvenais varonis pirms došanās tālā ceļā uzdod sev jautājumu: "Kur ņemt to superspēku, kas nosargās?". Albumā iestrādāti trīs tā dēvētie skiti jeb etīdes par attiecīgo tēmu, pirmajā ("Gvazdika") dzirdam Nikija Yaudas draudzenes balsi, kura skaidri un gaiši pasaka, ka nevēlas neko par Nikiju vairs dzirdēt.

Seko viens no albuma spēcīgākajiem skaņdarbiem "1000 km", kurā izmantots sadalīta bīta paņēmiens jeb bītsvičs (beat switch - angļu val.). Pirmo kompozīcijas daļas bītu veidojis Šteins, kurš, starp citu, ir veidojis bītus arī tādiem slaveniem reperiem kā Vizs Kalifa (Wiz Khalifa) un Nipsijs Hasls (Nipsey Hu$$le), savukārt otru daļu tā dēvētā drila (drill music) manierē izveidojis Niklāvz.

No vienas puses ir ļoti aizraujoši sekot līdzi kādam izdomātam tēlam iedomātā pasaulē, kurš ar savu spīdīgo moci traucas pa lielceļu sevis meklējumos, taču no otras - klausoties un arī skatoties nerodas sajūta, ka tam visam varētu būt kaut neliela saistība ar pašu Ozolu. Varbūt kļūdos un šis ir arī daļēji stāsts par viņu pašu. Laiks to rādīs.