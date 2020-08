Lai tev un tavam dibenam būtu ērti, auto sēdeklis tiek testēts simtiem stundu

Autobūves pirmsākumos automobiļa priekšējais sēdeklis bija kā dīvāns trim personām. Tikai pēc 2. pasaules kara, kad Eiropā apgriezienus uzņēma kompakto auto ražošana, attīstījās divu atsevišķu priekšējos sēdekļu un vienota aizmugurējā sēdekļa koncepcija. To laika gaitā pārņēma arī amerikāņi, šo risinājumu uzskatot par sportiskuma un greznības vēsmu.

Nākamajās desmitgadēs sēdekļi piedzīvoja lēcienveida attīstību. Vispirms 1955.gadā masveida ražošanā parādījās sēdeklis, kam varēja mainīt atzveltnes slīpumu, augstumu un citus parametrus. Nedaudz vēlāk tādi auto kā Volkswagen Golf un Peugeot 306 jau piedāvāja nolokāmus sēdekļus. Ilgi nebija jāgaida, līdz MPV un SUV tipa automobiļos tika ieviesta trešā sēdekļu rinda, kas tagad sastopama arī tādos krosoveros kā Volkswagen Tiguan or Peugeot 5008.

Periodā, kad par mašīnu standarta aprīkojumu kļuva drošības jostas, eksperti uzmanību pievērsa arī sēdekļu konstrukcijām un to stingrībai. Savienotajās Valstīs, piemēram, septiņdesmitajos gados tika izstrādāti noteikumi un vadlīnijas, kādiem jābūt auto sēdekļiem, lai tie saņemtu nepieciešamo sertifikāciju.

Mūsdienās noteikumu, kas regulē sēdekļu konstrukcijas, ir krietni vairāk. Autoražotājiem tas ir arī milzīgs ekonomiskais izaicinājums, jo komplekss mūsdienu sēdeklis var maksāt vairākus tūkstošus eiro. Summa milzīga, taču ražotāji to pamato ar visām tam nepieciešamajām komponentēm. Piemēram, Peugeot lēš, ka tā ražoto sēdekļu klāsts (vadītāja, pasažiera, aizmugurējais sēdeklis) ietver ap 150 dažādu detaļu.

Sēdekļu ražošanas procesā jāimitē to ilgstoša lietošana, lai pārliecinātos, ka nezudīs forma, nemainīsies komforta un drošības īpašības. Cilvēku, kurš būtu ar mieru tūkstošiem reižu apsēsties un piecelties, noalgot būs grūti, tādēļ viņa funkcijas rūpnīcā izpilda speciāli roboti. Ar tiem pie viena tiek testēts, kā lietošanas laikā dilst, piemēram, sēdekļa sānu malas, jo sēdeklim nemainīgi labi jākalpo gadiem un pat gadu desmitiem. Bez ievērības netiek atstāti arī aizmugurējie sēdekļi, to apdares materiāli un galvas balsti, jo tikai tie var pasargāt no nopietnām traumām avārijas gadījumā. Tāpat visiem sēdekļiem jāiztur ekstrēmu temperatūru testi, jo automobiļi tiks lietoti visdažādākajos klimatiskajos apstākļos.