Ķirsis: Zalpēterei jau šodien vajadzētu pārtraukt pildīt Rīgas pašvaldības izpilddirektora pienākumus

Jau ziņots, ka Zalpētere pēdējās pašvaldību vēlēšanās nesekmīgi startēja uz vietu Rīgas domē no partiju apvienības "Attīstībai/Par!", kuras biedrs ir arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP)

teica Ķirsis, uzsverot, ka viens no galvenajiem uzdevumiem jaunajā domes sasaukumā būs izskaust tradīciju likt amatos "savējos".

Lai gan savulaik Pulkam tika pārmests, ka viņš politiskās piederības dēļ tika pie amata Rīgas brīvostā un "Pasažieru vilcienā", Ķirsis Pulkam uzticoties. Rīgas mēra amata pretendents novērtējot to laiku, kad kopā ar Pulku cīnījās Rīgas domes opozīcijā, un viņam pilnībā uzticoties.

Jau ziņots, ka atlaistās Rīgas domes "Vienotības" deputāts Pulks nepilnos sešos gados gadā lielākos ieņēmumus guvis no AS "Pasažieru vilciens" (PV), un kopš 2013.gada viņš šajā uzņēmumā kopumā nopelnījis vairāk nekā 135 000 eiro.

Rīgas domes vēlēšanas notiks 29.augustā. Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22.

Iepriekšējās balsošanas dienas būs trešdiena, ceturtdiena un piektdiena pirms vēlēšanu dienas. Trešdien, 26. augustā, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst.16 līdz 21; ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16, bet piektdien, 28.augustā - no plkst.12 līdz 20.

Balsošanas dokuments Rīgas domes vēlēšanās ir pase vai personas apliecība (eID).

Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuriem ir reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (līdz 31. maijam) vai Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums un reģistrējās balsošanai līdz 15. augustam.

Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem vēlētāju reģistrā.