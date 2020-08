Svinot divus gadu desmitus, "Double Faced Eels" izdod jaunu albumu

Dziesmas video filmēts Purvciemā, netālu no studijas, kurā tika sarakstītas albuma dziesmas.

“Sakritis tā, ka “Neformāts” ir grupas divdesmitgades albums, un patiesībā tas ir zīmīgi, jo esam atraduši savu jauno identitāti. Vairs ne jokdaru pankroks, ne pārnopietnais ģitārroks, ne deju mūzika, bet gan DFE. Ar “Neformātu” svinam to, ka atšķiramies tieši ar to, ka nebaidāmies būt gan popmūzikai nepiedienīgi smagi, gan rokmūzikai nepiedienīgi viegli. Līdz ar šo pašapzināšanos arī “Neformāts” ieraksta process mums pagāja plūstošāk un vieglāk nekā parasti. Viss bija balansā," par jaunā albuma ierakstu stāsta grupas DFE dalībnieki.

"Rakstot albumā iekļautās dziesmas, fokusējāmies tikai uz to, kas patīk mums pašiem, kas rada pozitīvas emocijas, un uz to, ko mēs paši gribam dzirdēt ne tikai skanam pa radio, bet arī spēlēt klausītājiem koncertos. Liriski albumā nekautrējamies izklausīties nobriedušāki - tomēr esam ne tikai jau ar pieredzi mūzikā, bet arī dzīvē, līdz ar to varam atļauties dziesmu vārdos ielikt kādu dzīves mācību, neizklausoties mākslīgi vai nepatiesi," tā grupa.