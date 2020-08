Levits: Cilvēka pienākums ir aizsargāt dabu, pat situācijās, kad tas nav viņam ērti

Viņš atgādināja, ka līdz 19.gadsimta beigām cilvēki bija pakļauti dabai un ar to karoja, lai varētu dzīvot labāk. Piemēram, latvieši līda līdumus, nocirta kokus, lai ierīkotu tīrumus.

Levits uzsvēra, ka Latvija ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē un mūsu mērķis esot kļūt par viszaļāko valsti. Ir daudz veidu, kā to paveikt, un Lielā talka ir viens no aizraujošākajiem veidiem, jo tajā var piedalīties ikviens.