IZM gaidīs skolu plānus mācību procesa organizēšanai, bet ar pārbaudēm neplāno aizrauties

Skolām būs jāinformē ministrija par to, kā tās plāno organizēt 1.septembra pasākumus, kā nodrošināt mācību procesu un kuru no IZM piedāvātajiem modeļiem - A, B vai C - īstenot. Pirmais no tiem paredz mācības pilnībā klātienē, otrais - daļēji, bet trešais - pilnībā attālināti.