Lavrovs cer uz Baltkrievijas opozīcijas un varas dialogu

"Es neredzu, ka no varas puses nebūtu gatavības dialogam. Ceru, ka šāda pati gatavība tiks izrādīta no to puses, kas vienu vai citu iemeslu dēļ nav apmierināti ar vēlēšanu rezultātiem," Krievijas telekanāla "Rossija-1" ēterā sacīja ministrs.