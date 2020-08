SPKC: Īpaša labuma no temperatūras mērītājiem un infrasarkanajām kamerām nav

tāpēc, ja aparāts uzrāda paaugstinātu temperatūru nepieciešams to nomērīt vēlreiz, un, ja aizvien tā ir paaugstināta - rīkoties pēc skolas izstrādātā scenārija.

Vienlaikus, runājot par bezkontakta termometriem un infrasarkanajām kamerām, eksperte norādīja, ka to uzstādīšana, iespējams, liks skolēniem un skolu darbiniekiem drūzmēties pie ieejas durvīm, kas nav vēlams.

Konferencē Liskova klāstīja, ka kopumā no Latvijā ar Covid-19 saslimušajiem vairāk nekā 30% ir atvesti no citām valstīm. Tāpat viņa norādīja, ka SPKC izpētīja saslimušo bērnu statistiku, un atklāja, ka 83,7% saslimušo bērnu bija simptomi, bet 16,3% to nebija.