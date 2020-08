Brīvdienu maršruts ⟩ Ko apmeklēt šajā nedēļas nogalē visā Latvijā

“Atvērtās dienas laukos”

Mežtakas apsekojums Kurzemē

Mežtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruts, kas līdz šim tika attīstīts no Tallinas līdz Rīgai. Taču jauna projekta – “Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” - ietvaros šis pārgājienu maršruts tiek pagarināts arī pārējā Latvijā, šķērsojot visu Kurzemi, un turpināsies arī Lietuvā, šķērsojot robežupi Apši Kalētu pagastā.

Mežtakas apsekojumiem tiek aicināti pievienoties visi pārgājienu entuziasti. Apsekojumi nav gidētas ekskursijas, bet drīzāk līdzinās ekspedīcijām, tādēļ dalībniekiem pašiem jāorganizējas un jāizdomā, – kā nokļūt līdz starta punktiem un prom no katras dienas finiša punktiem, kur nakšņot un kā izmantot citus pakalpojumus.

Vasaras ražas tirdziņš Liepājā un Karostas vasara

Ja nogales maršruts ved uz Kurzemi, tad šonedēļ viens no interesantākajiem galamērķiem ir Liepāja.

Pirmkārt, Rožu laukumā, jau tradicionāli divu dienu garumā – 21. un 22. augustā tiks rīkots ikgadējais Vasaras ražas tirdziņš. Vasaras ražas un labumu izrādīšana un tirgošanās norisināsies katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tā vietā, lai kārtējo reizi sestdienā dotos uz lielveikalu, cilvēki tiek aicināti iegādāties veselīgu pārtiku no dabīgām Latvijas izejvielām un dabas veltēm, kā arī tērpu aksesuārus, Latvijā ražotu kosmētiku, brīnišķīgas šalles, cepures, dabīgās ādas jostas, rotas no vara, sudraba, akmens, pērlēm un ziediem, kā arī modernas auduma somas.