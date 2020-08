Vai Tiktok un Facebook ir spiegi mūsu telefonos?

Aplikācijas var mūs novērot un to praktiski arī dara

Nav jēgas uzdot jautājumu „vai“? Jo zinām, ka to var izdarīt un šādi arī rīkojas. Galu galā covid19 aplikācija arī mūs izspiego (labā nozīmē) un pret to mēs neprotestējam. Taču „tiktok“ gadījumā ir jāzina cik lielā mērā ķīnieši tiek klāt personām, kas šo aplikāciju ir ielikušas savā telefonā un strādā atbildīgos amatos.

Tiktok ir privāts uzņēmums un piedāvā lielisku veidu kā ierakstīt īsus videofragmentus ar dziesmām un dejām, joku epizodes, jautrus naratīvus. To drīkst lietot no 13 gadu vecuma, taču visiem tāpat ir skaidrs, ka šo pakalpojumus izmanto arī daudz jaunāki bērni. Pašreizējā ķīniešu likumdošana ir paredzējusi nosacījumu, ka valsts var kontrolēt privāta uzņēmuma datus, ja tie vajadzīgi valsts aizsardzības labā. Režīms, tātad, drīkst kontrolēt visu kas tam vajadzīgs.

Par Facebook mēs it kā zinām, ka šos datus uzņēmums neizsniedz amerikāņu drošībniekiem. Lai gan pēdējās prezidenta vēlēšanas ASV liecina, ka Facebook tomēr izsniedza sensitīvus datus Trampa kampaņas labā (par ASV vēlētājiem). Tas gan nav nekas jauns. Visi aplikāciju diriģētāji ar šo nodarbojas, t.i. piegādā = pārdod pārdevējiem datus par potenciālajiem pircējiem. Tāpēc reizēm interneta veikali mums atsūta piedāvājumu tieši par to, ko esam paši pirms tam meklējuši internetā.

Nevienam nav noslēpums, ka Ķīnas režīms pavisam nopietni paredz pasaules pārkārtošanu. Tieši tāpat kā Putina režīms. Viņu plānos ir piedāvāt un pārliecināt pasauli par to, ka totalitārisms ir vienīgā iespējamā laimīgās sabiedrības pārvaldība. Autoritārisma politiskais modelis esot jāeksportē. Interneta uzņēmumi šajā karā ir ļoti noderīgi spēlētāji. Wechat pavisam atklāt propagandē šo ķīniešu ideoloģijas modeli un to obligāti jāizmanto visiem ķīniešiem. Tagad ar šīs aplikācijas palīdzību, Pekina izplata savu ideoloģiju uz ārzemēm. Putins tērēja pārāk daudz naudas ideoloģijas eksportam televīzijā svešvalodās. Pekina „liek uz“ aplikācijām to pašu slodzi. Vispirms izsekojot un vajājot savu diasporu ārzemēs un pēc tam pievilinot sev jaunus sekotājus ārzemnieku vidū.