Prestižā festivālā Francijas Alpos izstāda Latvijas arhitektu veikumu

Šogad arhitekts Didzis Jaunzems ar komandu, tika uzaicināti radīt laikmetīgu vides objektu īpaši Ansī ainavu festivālam. “Pinumu paviljonu veidojām kā laikmetīga dizaina un tradicionālās amatniecības apvienojumu. Tā ir vieta atpūtai un meditācijai Eiropas dārzos Ansī pilsētā. Paviljons saplūst ar apkārtējo ainavu un veido noēnotu telpu, kurā parka apmeklētāji var patverties no karstās vasaras saules. No paviljona paveras brīnišķīgi skati uz apkārt esošo dabu, un ažūrā konstrukcija veido dinamisku ēnu zālājā,” stāsta arhitekts Didzis Jaunzems.

Festivāls Annecy Paysages notiek jau trešo gadu. Šogad pandēmijas Covid-19 dēļ sākotnēji festivāls tika atcelts, taču mēnesi pirms oficiālās atklāšanas organizatori tomēr lēma to atvērt apmeklētājiem, protams, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus. “Kamēr pasaule bija “apstājusies”, mēs pieņēmām izaicinājumu doties uz ārzemēm un mēneša laikā radīt vides objektu par spīti visiem apgrūtinājumiem,” stāsta Jaunzems.

Citus no aptuveni 30 vides objektiem, kas aplūkojami Ansī Ainavu festivālā, veidojuši tādi pasaulē pazīstami mākslinieki kā Will Beckers (NL), Bob Verschueren (BE), Choi Jeong Hwa (KR), Anaisa Franco (BR) un daudzi citi.