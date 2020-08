ES Mobilitātes pakotne palielināto autokravu pārvadātāju izmaksu dēļ ietekmēs arī gala patērētāju

"Tās izstrāde ir prasījusi vairāk nekā trīs gadus, kas aizvadīti spraigās diskusijās un aktīvā darbā, pārstāvot valsts pārvadātāju intereses. Ne visi pieņemtie lēmumi bijuši viennozīmīgi vērtēti un atbalstīti no dažādu valstu puses. Piedāvātais risinājums Latviju nostāda nekonkurētspējīgākās pozīcijās, ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko izvietojumu," teica Godiņš, piebilstot, ka Autotransporta direkcija no savas puses centīsies sniegt pēc iespējas plašāku informatīvo atbalstu pārvadātājiem.

Mobilitātes pakotnes I ietvaros no 20.augusta ir stājušās spēkā izmaiņas attiecībā uz autovadītāju darba un atpūtas laika organizēšanas kārtību, kas apgrūtinās Latvijas kravu autopārvadātāju darbu, piemēram, pārvadātājam jānodrošina, lai autovadītāji atgrieztos mājās vai uzņēmuma reģistrācijas valstī ik pēc četrām nedēļām. Tāpat nosacījumi paredz, ka autovadītājs regulāro atpūtu (45 stundas) nedrīkst pavadīt automobiļa kabīnē, bet tas jādara viesnīcā vai hostelī. Godiņš piebilda, ka arī pārvadātājiem tas ir risks, jo kravas ir vērtīgas un ne visur tās ir iespējams atstāt drošā, apsargātā vietā.

Izmaiņas ir gaidāmas arī attiecībā uz atalgojuma noteikšanu transportlīdzekļa vadītājiem un kontroli. Šobrīd katra valsts ir noteikusi savu kārtību darbinieku nosūtīšanas un minimālās algas nosacījumu izpildei un kontrolei, bet no 2022.gada 2.februāra pārvadātājam, kurš veiks autopārvadājumus citā dalībvalstī, būs pienākums nosūtīt deklarāciju par norīkojumu darbā, izmantojot visām ES valstīm izveidotu kopīgu sistēmu. Tāpat pārvadātājam būs pienākums pēc kompetento iestāžu pieprasījuma iesniegt pierādījumus par veiktajiem pārvadājumiem, tahogrāfa datu kopijas un dokumentāciju par darbā norīkotā autovadītāja atalgojumu.

No 2022.gada 2.februāra ir paredzēts arī pastiprināt kontroli, uzlabojot kontrolējošo institūciju sadarbību un pievēršot pastiprinātu uzmanību "pastkastīšu uzņēmumiem".

No 2022.gada 21.februāra tiks noteikti papildu nosacījumi, lai pārvadātājs varētu piekļūt autopārvadājumu jomas uzņēmējdarbībai, piemēram, pārvadātājam autoparka darbība būs jāorganizē tā, lai transportlīdzekļi pārvadātāja reģistrācijas valstī atgrieztos vismaz astoņu nedēļu laikā pēc izbraukšanas no tās. "Latvijas transportlīdzekļiem atgriešanās atpakaļ no Francijas vai Itālijas ir vairāk nekā 2000 kilometru, tāpēc pārvadātājs būs ieinteresēts paņemt jebkuru kravu par jebkuru cenu, lai kaut mazinātu savas izmaksas," teica Godiņš.