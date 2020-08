"Eiropas Venecuēla" jeb Baltkrievijas ekonomikas nākotnes scenāriji

Kā norāda eksperti, galvenā Baltkrievijas prioritāte tuvāko mēnešu laikā būtu reformēt “plānveida” pārvaldi, likvidējot pseidokredītu finansēšanas sistēmu, kurā valsts kontrolē cenas, ir neskaidras subsīdijas un necaurspīdīga resursu izdale.

“Neefektīvās organizācijas vajag likvidēt un radīt jaunas darba vietas privātajā sektorā. Tieši tas, nevis totāla privatizācija ļaus Baltkrievijai izbēgt no strauja ražošanas apjomu samazinājuma un masveidīga bezdarba pieauguma,” “Forbes” raksta “Arbat Capital” vadītāji.

Reformu laikā vairākus pirmos gadus ļoti svarīgi būs nepieļaut bankrotu vai atsevišķu nozaru izzušanu. Tas attiecas uz tām jomām, kas ir turējušās uz totālas un neefektīvas monopola sistēmas rēķina, kā arī nodrošināt, lai no valsts neaizplūst cilvēku kapitāls, it īpaši IT nozarē.

Tiek norādīts, ka enerģētikas nozarē ļoti svarīgi būs veikt atteikšanos no monopolizācijas, kā arī pāriet uz ne tikai Krievijas, bet arī uz Eiropas Savienības standartu regulējumu. Baltkrievijai ir nepieciešams liberalizēt elektroenerģijas tirgu, kas ļautu pelnīt, pateicoties energoresursu eksportam uz Eiropas Savienību un Ukrainu. Eksperti iesaka enerģētikas tirgū ielaist arī jaunus spēlētājus, piemēram, no Skandināvijas valstīm.

Mašīnbūves nozarē ir nepieciešama modernizācija. Pašlaik Krievijas uzņēmumi Baltkrievijā ražo dažādas autodaļas, kuru pašizmaksa ir ļoti zema. Līdz ar to, neveicot kardinālas pārmaiņas šajā nozarē, nodrošināt tās rentabilitāti nākotnē būs ļoti sarežģīti.

IT biznesam, kas Baltkrievijā attīstās īpaši strauji, “pateicoties prezidenta atbalstam”, ir nepieciešami jauni, ārēji stimuli. Pagaidām īpašus labumus valsts no IT nozares nav guvusi (ja neskaita to, ka šajā valstī tika radīta spēle “World of Tanks”).

Lai nezaudētu personāla resursus un vēlreiz mēģinātu padarīt IT par vienu no vadošajām ekonomikas nozarēm, ir jārada apstākļi ārvalstu kapitāla piesaistei. Piemēram, Krievijas tirgū ir ārkārtīgi nepieciešama konkurence IT jomā, tāpēc investēt jaunos un interesantos tirgus spēlētājos būtu izdevīgi.

Tāpat jāņem vērā, ka biznesa kapitalizācija Baltkrievijā nav veikta kopš deviņdesmitajiem gadiem. IT nozare var ne tikai izdzīvot, bet piedzīvot lielu izaugsmi gadījumā, ja pret nozari netiks noteiktas sankcijas. Tas gan var notikt tad, ja Baltkrievijā notiks varas maiņa.

Zemkopība: Privatizācija un mērens protekcionisms

Zemkopības sektora dotācijas Baltkrievijā ir kā piemērs, kad “vara rūpējas par zemniekiem”. Tas notiek ļoti ilgu laiku – vēl kopš PSRS laikiem. Tomēr saistībā ar šo nozari jārunā arī par varas īstenotu apmānu, kad valsts neatstāj lauku ciematiem līdzekļus attīstībai, faktiski saglabājot kolhozus. Vienīgie līdzekļi ir paredzēti infrastruktūras uzturēšanai kārtībā un pensiju nodrošināšanai. Šādi Lukašenko sasniedza vienu mērķi – elektorāta lojalitāti. Taču no ekonomiskā viedokļa skatoties – nekas nav izdarīts, lai palielinātu produktivitāti šajā sektorā, par privātīpašumiem un inovācijām nemaz nerunājot.