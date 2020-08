Nākamgad Latvijā koncertēs metālisti "The Black Dahlia Murder"

"The Black Dahlia Murder" savu darbību sāka 2000. gadā Voterfordas pilsētā, Mičiganā, Detroitas pievārtē un savas pastāvēšanas laikā kļuvusi par vienu no ievērojamākajām grupām uz Detroitas metalcore skatuves. Grupas nosaukumu ietekmējusi aktrises Elizabetes Šortas, bēdīgi slavenas kā Melnā Dālija, neatklātā slepkavība, kas vēl joprojām tiek uzskatīta par vienu no nežēlīgākajiem un noslēpumainākajiem noziegumiem ASV vēsturē.

Septiņi no astoņiem grupas albumiem iekļuvuši Billboard Top 200, ar 2011. gada albumu "Ritual" padarot "The Black Dahlia Murder" par vienu no populārākajām amerikāņu ekstrēmās mūzikas grupām. "Verminous" ir apvienības jaunākais albums, kas iznācis pavisam nesen – šā gada aprīlī ierakstu kompānijas "Metal Blade" paspārnē.

Šajā, albuma veicināšanas koncertturnejā grupai iesildītāju godā pievienosies vēl divi spēcīgi žanra pārstāvji - grupas "Rings Of Saturn" no ASV un "Viscera" no Lielbritānijas.