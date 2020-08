Vasks, Maijers un LNSO apvienojas Latvijas simtgadei veltīta tvarta tapšanā

Kā min obojas solo partijas izpildītājs Albrehts Maijers, sadarbība ar Pēteri Vasku un LNSO ir ļoti īpašs notikums, kura ideja aizsākās daudzus gadus pirms Latvijas simtgades: “Mūsu sadarbības stāsts ar Pēteri Vasku stiepjas tālā pagātnē. Pirms daudziem gadiem Vācijas pilsētā Maincā kāda pazīstama dāma no izdevniecības Edition Schott teica: “Tev jāiepazīstas ar mūsu draugu, lielisku komponistu Pēteri Vasku. Es viņam tūlīt piezvanīšu.” Mēs sirsnīgi parunājām un ieminējāmies, ka varbūt kādreiz kas jārada kopā. Pēc daudziem gadiem saņēmu zvanu no LNSO ar aicinājumu spēlēt solo jaunā Pētera Vaska skaņdarbā, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Protams, es piekritu! Pirmo reizi satiekoties ar Pēteri, sapratu, ka viņa komponēšanas stils ir unikāls – viņa darbos var atpazīt īstu Vaska skanējumu. Šodien, noslēdzot šo skaisto ierakstu, jūtu vieglas skumjas, jo tas bija ļoti īpašs un skaists process ar īstiem profesionāļiem. Pēteris bija klāt katrā solī, stāstot, kā viņš iecerējis konkrēto skaņdarba daļu. LNSO, tāpat kā tā diriģents Andris Poga, paveica lielisku darbu šī skaņdarba ierakstīšanas procesā. Darbs ir ļoti sarežģīts un pieprasa lielu atdevi un iemaņas ne tikai no solista, bet no visas komandas.”