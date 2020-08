Nākošajā nedēļas nogalē Tallinas ielas kvartālā notiks festivāls "Ezīšfests"

Viesus šogad priecēs vairāki pazīstami, kā arī ne tik zināmi mūziķi un apvienības. Starp gaidītākajiem māksliniekiem ir Latvijas alternatīvā rokgrupa “Dzelzs vilks”, leģendārā deju mūzikas apvienība “Tranzīts”, pašmāju regeja grandi “Riga Reggae”, latviešu poproka grupa “Sudden Lights”, humorroka pārstāvji “Pirmais kurss”, virtuves kabarē apvienība "Kaboljeri", apvienība “Oranžās brīvdienas”, bohēmiskā popgrupa “Rīgas Modes”, skatuves veterāni “Pienvedēja piedzīvojumi”, Evija Vēbere, urbānās dzejas jeb repa skaitītāji no “Brīvrunu projekta”, Latvijas hiphopa leģendas Jacques of ST’A un WX, humora karalis Roberts Gobziņš, pārsteigumu pilnā “Amorālā psihoze”, viesi no Somijas "Olimpia Splendid", miksmāsteri Raitis un AG un daudzi citi. Kā arī svētdienas pievakarē apmeklētājus pārsteigs slepenais mākslinieks. Pie repera Ozola "ExStils" residence būs klausāmi tikai hiphopa izpildītāji, kamēr uz citām skatuvēm skanējums mīsies un krustosies, bet neatkārtosies. Tāpat apmeklētājus priecēs iecienīti komiķi no "Comedy Latvia" un "Sieviešu stendaps", vairāki improvizatori, mākslinieki, dejotāji un citi. Pilna skatuves programma tiks izziņota drīzumā.