Gruntmanis pamet Latviju "Viņķeles un Ērgļa dēļ"

Kā stāstīja Viņķele, konkurss uz Stradiņa slimnīcas padomi tika izsludināts, spēcīgu kandidātu interese bija liela, tos vērtēja konkursa komisija un atlases rezultātus veselības ministre uzzināja pēc tam, kad tā tika veikta. Visu triju slimnīcu padomēs konkursa komisija raudzījās tieši starptautiskas pieredzes slimnīcu vadībā. Tādēļ arī konkurss bija starptautisks, un padome atlasīja speciālistus no Baltijas valstīm, kā arī Somijas ar liela uzņēmuma vadības pieredzi kā vienu no galvenajiem kvalifikācijas kritērijiem.

Viņķele pauda, ka Gruntmanis abos konkursos - gan uz Stradiņa slimnīcas valdi, gan padomi, tika atlasīts uz pēdējo kārtu, līdz ar to viņa kandidatūra tika augsti novērtēta un netika "atstumta". Informācija, tieši kādos aspektos Gruntmanis atpalika no konkursa uzvarētājiem, ir pieejama komisijai un pretendentam, ja vien viņš to vēlētos noskaidrot. Pēc ministres stāstītā, Gruntmanis iespēju uzzināt savu vērtējumu izmantoja, un līdz ar to ir labi informēts par komisijas novērtējumu konkrētām nolikumā prasītajām pieredzēm un prasmēm.