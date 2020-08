Eksperti: Rīgai jāatgūst 10 gados iekavētais investīciju piesaistē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere norāda: "Ja mēs rēķinām, ka Rīgā un Pierīgā tiek radīta gandrīz puse no visiem sadzīves atkritumiem, tātad vairāk kā 41% no visiem sadzīves atkritumiem - protams, lielākā daļa no tiem tieši Rīgā - tad attiecīgi mēs varam redzēt to proporciju, cik daudz būtu jāveic šīs darbības tieši galvaspilsētā, lai sakārtotu jautājumu attiecībā par atkritumiem, paaugstinātu šo dalīto atkritumu vākšanas gan punktu, gan laukuma pieejamību."