Izglābt pasauli un dzīvot laimīgi: Sarunu festivāls LAMPA piedāvā vērtīgas sarunas jauniešiem

Savukārt 4. septembrī pirmo reizi LAMPAS vēsturē Swedbank pieteiks jaunu – šogad virtuālu – skatuvi Save the Turtles. Tajā dažādu jomu eksperti dalīsies savā pieredzē un zināšanās, aktualizējot vides un ilgtspējas tēmu 8–14 gadus vecu bērnu auditorijā un četros pasākumos tiešraidēs demonstrējot, kā nelieli ikdienas ieradumi ikvienam no mums palīdz līdzdarboties planētas saglabāšanā. Eksperti atklās, kāda ir finanšu plānošanas ietekme uz vidi un ilgtspēju. Jomas speciālisti digitālas meistarklases formātā runās par to, kā gudri rūpēties par savu skaistumu agrīnā vecumā. Pirmo reizi tiesšaistē būs skatāma populārā izrāde “Plastmasas huligāni”, kas interaktīvā un saistošā veidā parādīs plastmasas atkritumu pārstrādes iespējas ikdienā. Savukārt par to, kāda ir influenceru atbildība par pašu pausto un kā influenceri var ietekmēt sabiedrībai un videi svarīgus procesus, runās klimatam draudzīga dzīvesveida entuziasts un iecienīts jūtūberis Edgars Feščenko. Par šiem notikumiem vairāk uzzini šeit.