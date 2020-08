Svētdien Latvijā nav konstatēti jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi

Vakar valstī veikti 926 Covid-19 testi, bet kopumā Latvijā līdz šim veikti 238 403 izmeklējumi un atklātas 1337 ar Covid-19 saslimušas personas (0,56% no visiem veiktajiem testiem).

Latvijā no Covid-19 kopumā izveseļojušās 1093 personas jeb 81,7% no reģistrētajiem inficētajiem, savukārt 33 sasirgušie jeb 2,46% no inficēto kopskaita miruši.