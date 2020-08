Ansis: Doma, ka vajadzētu atbrīvoties no liekajiem kg man bija jau kopš to parādīšanās, taču bija baigākais slinkums iet uz fitnesa klubu. Piespiedu sevi un gāju, rezultāti arī it kā bija, taču nelieli.

Agris: Sākšu ar to, ka es to pat nesauktu par diētu, jo visu laiku biju paēdis un ne reizi neizjutu izsalkuma vai bada sajūtu. Ēdienu receptes bija daudzveidīgas un gardas, bet pats svarīgākais – svars kritās diezgan strauji. Ņemot vērā manu diezgan neprognozējamo darba specifiku, visu perfekti neizdarīju un pieļāvu arī atkāpes no plāna. Tomēr rezultāti neizpalika. Jau pavisam drīz kurpes atkal varēju uzvilkt bez aizdusas un smagām nopūtām, bet bikšu siksnu varēju pievilkt par diviem caurumiem ciešāk. Baigais prieks bija brīdī, kad, izņemot no skapja sen nevilktas un glaunas žaketes, atkal varēju tās aizpogāt (smejas)! Tagad īsā laikā esmu atbrīvojies no 13kg liekā svara un jūtos labākajā formā! Kopumā pēc diētas ne tikai fiziski jūtos daudz labāk, bet būtiski uzlabojusies arī pašsajūta un atgriezies dzīvesprieks!