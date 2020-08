Bauskā vadītājs ar nereģistrētu auto policistam piedāvā 40 eiro kukuli

Patrulējot ar trafareto automašīnu, Zaļajā ielā Bauskā, policisti apturēja vīrieti, kurš vadīja automašīnu "Audi A8". Pārbaudes laikā konstatēts, ka transportlīdzeklis 2019.gada 2.februārī noņemts no uzskaites un nav reģistrēts likuma noteiktajā kārtībā. Kalniņa atgādināja, ka par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kas nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, tiek piemērots naudas sods no 11 līdz 28 naudas soda vienībām jeb no 55 līdz 140 eiro.