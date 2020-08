Dažkārt, lai bērns apgūtu dzīvē tik ļoti nepieciešamo lasītprasmi emocionāli patīkamā veidā, vecākiem ir jāliek lietā izdoma, un reizēm šī izdoma atmaksājas ar uzviju. Tā noticis Eihmaņu ģimenē – vienā no lasīšanas veicināšanas projekta "Bibliotēka" jaunās video sērijas "Iemīlēt grāmatu!" dalībnieku ģimenēm.

“Nespējām viņu ieinteresēt ar nevienu no pieejamajām darba burtnīcām un alfabēta grāmatām. Uz maniem aicinājumiem iepazīties ar savu, mammas vai tēta burtiņu viņš protestēja, sakot, ka negrib mācīties, un ja es viņam likšu to darīt, tad viņš nekad mūžā tos burtus nemācīšoties,” mamma atstāsta dēla reakcijas.

Mēģināju noķert viņa pasaules skatījumu, uztvert to, kādi tēli, ilustrācijas un stāsti uzrunātu un ieinteresētu viņu posmā, kurā aktuāli ir briesmoņi, mošķi un cīņas, bet pāri visam – labestīgums un taisnīgums. Ernestam kļuva interesanti – tas viņam bija aizraujoši.” Grāmatas tapšanas laikā Ernests zibenīgi apguva burtus un lasītprasmi.

turpina Mārtiņš. “Tikpat labi to varētu saukt arī par piedzīvojumu alfabētu – tas būtu tikpat atbilstošs nosaukums.”

Jautāti par to, kā izvēlas bērnu grāmatas savai mājas bibliotēkai vecāki atbild, ka seko pašu bērnu interesēm. Šobrīd ģimenē tiekot lasītas gandrīz tikai bērnu grāmatas. Pašiem savu grāmatu lasīšanai laiks esot rūpīgi jāieplāno. "Ernests nu jau pats ir lasītājs, un mēs pērkam tikai tās grāmatas, par kurām viņš pats izrāda interesi,” atbild Līva. "Nu jau esam arī apjautuši, kāds grāmatas patīk klausīties Norai," papildina Mārtiņš.

"Vēl mūsu bērni lasa dažas no mūsu pašu bērnības grāmatām. Piemēram, Ernests ir jau divas reizes izlasījis vienu grāmatu, kas man pašam bērnībā bija mīļa – Oles Lunda Kirkegora “Gumijas Tarzānu”," tētis turpina. “Tomēr visam ir arī otra puse – citu mediju nogriešana. Mūsu mājās nav tā, ka televizoram un mobilajam telefonam būtu ļauta pieeja visu laiku – mēs to limitējam, līdz ar to bērniem vienkārši nākas darīt kaut ko citu. Šādā veidā, samazinot laika apjomu, kas tiek veltīts vienam medijam, atliek laiks un rodas vajadzība pievērsties grāmatai – kā cita veida medijam.”