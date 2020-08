Valdība varētu pārrunāt Lietuvas iespējamu nokļūšanu Covid-19 visvairāk skarto valstu sarakstā

Līdz ar to Lietuvā inficēšanās ar šo vīrusu konstatēta kopumā 2673 cilvēkiem. Slimnīcās pašlaik ārstējas 37 inficētie, pieci no viņiem atrodas reanimācijas vai intensīvās terapijas nodaļās, plaušu mākslīgā ventilācija nepieciešama vienam cilvēkiem, skābekļa maskas - 19 cilvēkiem. 1766 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās, liecina Nacionālā sabiedrības veselības centra publiskotie dati.

Straujš inficēšanās skaita pieaugums ar Covid-19 Lietuvā ir vērojams no jūlija beigām. No 1. līdz 23.augustam Lietuvā ir reģistrēti 563 jauni inficēšanās gadījumi, kas veido 21% jeb piekto daļu no kopumā valstī reģistrētajiem inficēšanās gadījumiem ar Covid-19.