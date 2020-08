Lietuvas iekļūšana Covid-19 "dzeltenajā" sarakstā Latvijas tūrisma nozari ietekmētu ļoti negatīvi

Viņa skaidroja, ka šajā vasaras sezonā lielākā daļa tūrisma nozares klientu bija tieši no Lietuvas, tāpēc līdz ar Lietuvas iekļaušanu Covid-19 "dzeltenajā" vai "sarkanajā" sarakstā, kas paredz 14 dienu pašizolāciju iebraucot Latvijā, strauji kritīsies tūristu skaits.

Asociācijas izpilddirektore norādīja, ka vietējais tirgus ir par mazu, lai kompensētu iespējamo Lietuvas tūristu iztrūkumu. Patlaban tūrisma nozare vasarā ir pieprasīta, bet līdz ko būs rudens, palielināsies komunālie maksājumi mājokļiem, bērni dosies uz skolu, līdz ar to arī Latvijas iedzīvotāji pa valsti ceļos mazāk.

Viņa piebilda, ka līdz oktobrim tūrisma nozare var rēķināties ar ienākumiem no vietējiem tūristiem, bet pēc tam sāksies smags ziemas periods.

Graikste skaidroja, ka Latvijā vēsturiski tūrismā 70% veido viesi no ārvalstīm. Latvijas iedzīvotāji nav tik aktīvi ceļotāji, lai nodrošinātu tūrisma nozarē stabilus ienākumus visa gada garumā.

Straujš inficēšanās skaita pieaugums ar Covid-19 Lietuvā ir vērojams no jūlija beigām. No 1.līdz 23.augustam Lietuvā ir reģistrēti 563 jauni inficēšanās gadījumi, kas veido 21% jeb piekto daļu no kopumā valstī reģistrētajiem inficēšanās gadījumiem ar Covid-19.